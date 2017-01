ILG will Königshof-Galerie in Mettmann flottmachen

Richtiggehend die Ärmel aufkrempeln wollen die neuen Eigentümer der Königshof-Galerie in Mettmann: Die Münchener ILG Gruppe hat das nicht gerade als „Perle“ zu bezeichnende Shopping Center in der Kreisstadt für einen nicht genannten Preis zur Jahreswende erworben. Nach Informationen der „Rheinischen Post“ soll zunächst das beengte Parkhaus umfassend neu hergerichtet werden, bevor auch im Innenbereich nennenswerte Modernisierungen vorgenommen werden. Die von Phoenix Development nach langen Verwerfungen entwickelte Galerie in der Talstraße 10 umfasst 15.000 m² und war erst 2013 auf dem Gelände des ehemaligen Karstadt/Hertie-Komplexes an den Start gegangen.

Das ILG-Engagement erscheint mutig und wird von den Münchenern denn auch als Herausforderung verstanden. Die Zufriedenheit der Vor-Ort-Mieter mit ihrer Mall ist derart schwach ausgeprägt, als dass die Königshof-Galerie im letzten „Shopping-Center Performance Report von Ecostra abgeschlagen auf dem letzten Platz strandete. Die ILG hat zwecks Änderung des Status-quo deshalb zeitgleich mit dem Kauf das Center-Management übernommen.



Die neuen Eigentümer haben sich nach Angaben der Rheinischen Post bereits der Unterstützung von Bürgermeister und Wirtschaftsförderung versichert, um zügig neue Zufahrtsmöglichkeiten zum Parkhaus anlegen zu können –in der zweiten Jahreshälfte soll ein entsprechender Bauantrag auf den Weg gebracht werden. Die Niveau-Verbesserungen im Inneren sehen die Münchener ganz pragmatisch auch als Eigennutz: Es müsse langfristig gewährleistet sein, dass die Mieter ihre zu zahlende Pacht auch problemlos verdienen könnten. Die ILG nimmt in ihrer Selbstdarstellung für sich in Anspruch „das Ertragspotential einer Immobilie bestmöglich erschließen und das Risiko von Fehlentwicklungen konsequent managen“ zu können. Nach jüngsten Zahlen halten die Bayern 25 Objekte mit 450.000 m² in der Management-Verantwortung und können einen Vermietungsstand von 99 Prozent belegen.