ILG schnappt sich Nahversorger-Portfolio von Schoofs

Die ILG erwirbt ein Portfolio von der Schoofs-Gruppe. Der Ankauf wurde für einen offenen Immobilien-Spezial-AIF mit Fokus auf Nahversorgungsobjekte getätigt. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

.

Der Asset Manager ILG hat für einen offenen Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen für professionelle und semi-professionelle Anleger ein Portfolio mit zwei Nahversorgern Rewe / Lidl und einem OBI-Baumarkt von der im niederrheinischen Kevelaer ansässigen Schoofs-Gruppe im Rahmen eines Forward Deals erworben. Die Objekte liegen in Siegen, Tönisvorst und Herford und haben rund 13.800 m² Gesamtmietfläche. Die Fertigstellungen der Objekte und Übernahmen für Rechnung des Fonds erfolgten im Dezember 2020 und April 2021.



Der Siegener Rewe-Markt an der Geisweider Straße 27 ist von Schoofs im Dezember fertiggestellt worden. Der 2.400 m² große Rewe-Bau direkt neben dem Rathaus hat ein besonderes architektonisches Konzept aus der Feder des renommierten Architekten Markus Rathke (Wuppertal) erhalten und ist als Green Building ein Vorbild in Sachen Energietechnik.



Der Tönisvorster Lidl-Markt am Ostring, Ecke Maysweg feierte im Februar seine Wiedereröffnung. Die Umbauarbeiten am Äußeren des Lebensmittelmarktes sowie seiner Peripherie begannen im Oktober 2020, zunächst bei parallel weiterlaufendem Geschäftsbetrieb, dann bei Vollschließung. Der Markt am Maysweg 4 umfasst jetzt eine Mietfläche von 1.420 m².



Der Herforder Obi-Markt an Salzufler Straße 193 feierte im April seine Eröffnung. Der Baumarkt ist auf dem rund 22.000 m² großen ehemaligen Corsmann-Areal entstanden. Er verfügt über eine Mietfläche von rund 10.000 m² sowie 200 Stellplätze.



Die Transaktion wurde käuferseitig rechtlich sowie steuerlich durch Mazars Rechtsanwaltsgesellschaft und technisch durch Gleeds Deutschland beraten. Die Administration und Portfolioverwaltung des offenen Immobilien Spezial-AIFs erfolgt durch die IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH als Service-KVG.