Die ILG Gruppe schickt ihren ILG Fonds Nr. 43 in den Vertrieb. Dieser plant im Rahmen seiner Investitionsphase ein risikogemischtes Portfolio an langfristig vermieteten Nahversorgungsimmobilien mit bonitätsstarken Ankermietern aus dem Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland aufzubauen, und richtet sich sowohl an private als auch an semiprofessionelle Anleger.…

[…]