ILG ergänzt verwaltetes Portfolio um neun großflächige Handelsimmobilien

Die ILG hat das verwaltete Immobilienportfolio im ersten Halbjahr 2018 um neun weitere Handelsimmobilien im Wert von rd. 153 Mio. Euro ergänzt. Für einen von der ILG betreuten Individualfonds wurden 7 Objekte für rd. 100 Mio. Euro übernommen. Hier wurden im Rahmen einer Portfolio-Transaktion 4 Objekte in Baden-Württemberg und Nordrhein Westfalen für 70 Mio. Euro erworben sowie weitere Einzelstandorte in Bayern, Hessen und Nordrhein Westfalen. Für den offenen Immobilien Spezial-AIF „ILG Einkaufen Deutschland I“ gingen ein Fachmarktzentrum in Plettenberg und der Kaufpark Neutraubling West in das Portfolio über.

.

Die neun Objekte wurden bei einer durchschnittlichen Restmietlaufzeit von 11 Jahren für eine durchschnittliche Anfangsrendite von 5,6 % angekauft. Insgesamt will die ILG im Gesamtjahr 2018 Ankäufe im Wert von 250 Mio. Euro realisieren. Dafür sieht man sich mit dem Ergebnis des ersten Halbjahres auf gutem Kurs.



„Mit den Neu-Akquisitionen im ersten Halbjahr konnte unser in 2016 platzierter institutioneller Fonds “ILG Einkaufen Deutschland I„ nun bis auf einen letzten Ankauf, der Ende August notariell beurkundet werden soll, mit Gesamtinvestitionen von rd. 400 Mio. Euro ausinvestiert werden. Dabei liegen wir vor unserem Zeitplan, der eine Investitionsperiode bis Ende 2018 vorsah“, berichtet Dr. Jan Friske, geschäftsführender Gesellschafter der ILG Capital.



„Unser Ende 2017 aufgelegtes Individualmandat konnte im ersten Halbjahr bereits rd. 25 % des Zielvolumens kontrahieren, dabei sind wir in Bezug auf die Zielrenditen und den Portfolioaufbau ebenfalls bestens im Plan. Neben den bereits abgewickelten Geschäften sind wir bei weiteren Objekten in einem fortgeschrittenen Stadium von Ankaufsverhandlungen. Wir suchen weiterhin interessante Akquisitionsmöglichkeiten, wobei alleine das Individualmandat noch über rd. 250 Mio. Euro freies Investitionsvolumen verfügt.“, führt Florian Lauerbach, Geschäftsführer der ILG Capital, weiter aus. Das Individualfondsmandat wurde für einen einzigen Investor aufgelegt, der über seine Immobilien-Multi Manager Mandate investiert und ist weiteren Anlegern nicht zugänglich.



Alle Transaktionen wurden käuferseitig rechtlich durch Mazars sowie technisch durch Gleeds Deutschland beraten. Die Administration der beiden offenen Immobilien Spezial-AIFs erfolgt durch Intreal als Service-KVG.