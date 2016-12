Ikeas Projekte in Karlsruhe und Memmingen machen Fortschritte

Die Expansion auf einem der wichtigsten Märkte des schwedischen Möbelhauses läuft rund. In Karlsruhe hat der Stadtrat den Bebauungsplan durch gewunken, in Memmingen wurden die ersten Pläne der Öffentlichkeit vorgestellt, die im Großen und Ganzen auf ein positives Echo stießen.

Baustart in Sicht

Der Karlsruher Stadtrat hat den Bebauungsplan für die neue Ikea Niederlassung an der Durlacher Allee mehrheitlich verabschiedet. Außer dem Vertreter der Freien Wähler stimmten alle anderen 42 Ratsmitglieder für die Beschlussvorlage. Nun fehlt Ikea nur noch die Baugenehmigung, um wie geplant 2017 mit den Bauarbeiten auf dem ca. 29.000 m² großen Grundstück starten zu können. Die Eröffnung des neuen Ikea Hauses mit insgesamt 25.000 m² Verkaufsfläche ist für den Jahreswechsel 2018 auf 2019 geplant. Sein erstes Interesse an der Entwicklung des Standortes Karlsruhe hatte Ikea bereits vor mehr als 25 Jahren angemeldet. Um die Genehmigung erteilen zu können, musste die Gemeinde ihre bestehende Regional- sowie des Flächennutzungsplanung ändern und einen neuen Bebauungsplan für das Areal an der Durlacher Allee schließen. Die Pläne für die neue Filiale stammt aus der Feder des Architektenbüros nps tchoban voss.



Ohne Fachmarkt, kein Möbelhaus

In Memmingen informierte Ikea gemeinsam mit der Stadt über die Pläne für die geplante Ikea-Niederlassung am Autobahnkreuz Memmingen. Dort rechnet der Möbelkonzern laut Ikea-Projektleiter Norbert Kopczynski mit Investitionen in Höhe von 100 Mio. Euro. Konkret will Ikea in Memmingen zunächst ein Möbelhaus mit 18.000 m² Verkaufsfläche errichten. In einer späteren Entwicklungsstufe soll die Verkaufsfläche auf 25.500 m² vergrößert werden. Ein neben dem Möbelhaus entstehendes 22.000 m² großes Ikea-Fachmarktzentrum soll wegen Einwänden von örtlichem Einzelhandel und Politikern ca. 9.000 m² kleiner als ursprünglich geplant ausfallen und höchstens 12 Fachmärkte beherbergen. Wegen der örtlichen Widerstände sind auch die Fachmärkte für Sportartikel, Textil/Bekleidung und Lebensmittel nicht mehr oder nur in verkleinerter Form vorgesehen. Ganz auf das Fachmarktzentrum verzichten, wie vor allem von Teilen des lokalen Einzelhandels gefordert, wollte Ikea jedoch nicht, da der Standort sich nach Berechnungen der Möbelkette nur mit einer Kombination aus Möbelhaus und Fachmarktzentrum rechnet.