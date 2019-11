Ikea nimmt Berliner City mit „XS Stores“ ins Visier

Was in Paris gut läuft, wollen die Schweden nun auch in der deutschen Hauptstadt anschieben: Ikea plant acht neue City-Filialen in der Hauptstadt. Wie Ikea-Deutschland-Chef Dennis Balslev in einem Interview gegenüber der Wirtschaftswoche mitteilte, solle es ab 2021 nach dem Mini-Ikea-Vorbild „La Madeleine“ in Paris mit alternativen kleinen Filialformaten los gehen. Geplant sei ein XS-Store mit einer Ladenfläche von maximal 10.000 m² und bis zu sieben Planungsstudios. Damit setzt der Möbelriese seinen Fokus verstärkt auf den Trend „Innenstadtfilialen“.

