Ikea ist in Memmingen ein Stück weiter

Der Stadtrat von Memmingen hat der geplanten Ansiedelung von Ikea plus abgespecktem Fachmarktzentrum am Memminger Autobahnkreuz grundsätzlich zugestimmt [Memmingen: Ikea muss noch zwei Monate warten]. Nach dem ursprünglichen Veto der Regionalversammlung Memmingen und Unterallgäu der Industrie- und Handelskammer gegen die Kombi-Pläne ist das schwedische Einrichtungshaus damit einen Schritt weiter – am Ziel aber noch lange nicht.

.

Denn die Abstimmung (28 zu 11 Stimmen) bezieht sich auf die eingedampfte Version des Ansiedelungsbegehrens, mit der Ikea den Bedenkenträgern im Vorfeld entgegen gekommen war: Während die die VK-Fläche des Einrichtungshauses unvermindert bei 25.500 m² bleibt, soll es nur noch 12 statt 16 Händler im von 31.000 auf 22.000 m² gemagerten Fachmarktzentrum geben. Für dieses Modell muss nun allerdings ein neuer Bebauungsplan aufgestellt und die entsprechenden Pläne müssen öffentlich ausgelegt werden. Mit der Möglichkeit von Einwendungen. Das Ganze dürfte sich mindestens bis Oktober hinziehen.



Derweil wird der Unmut aus dem Umland bereits merklich lauter. Insbesondere der Einzelhandel in Ulm befürchtet schwindende Kundenfrequenz und sinkende Umsätze. Dies auch vor dem Hintergrund, dass der neue Ikea-Standort Memmingen die Ulmer Filiale des Mitnahme-Möbel-Händlers entlasten soll. Meint im Umkehrschluss: Auch Ikea-Stammkunden, die dann Memmingen ansteuern, „verirren“ sich nicht mehr in der Ulmer City.