Ikea holt Fremdmarken ins Haus – Decathlon zieht in UK-Store ein

Ein Novum: Die Ingka Group testet jetzt auch in UK ein neues Store-Konzept mit Drittanbietern unter einem Dach. Im britischen Croydon wird im Frühjahr 2026 eine Decathlon-Filiale innerhalb des 25.000 m² großen Ikea-Hauses eröffnen. Vergleichbare Pilotprojekte laufen bereits in anderen Märkten wie Österreich und Schweden.

Die Ingka Group probiert neue Formate, um ihre stationären Standorte als attraktive Anlaufpunkte weiterzuentwickeln. Im britischen Croydon wird künftig eine eigenständige Filiale des Sportartikelhändlers Decathlon in das bestehende Ikea-Gebäude integriert. Die neue Einheit umfasst 1.188 m² Verkaufsfläche innerhalb des insgesamt 25.000 m² großen Standorts und erhält einen separaten Kundenzugang. Die Eröffnung ist für Frühjahr 2026 geplant.



Das Projekt ist Teil einer übergeordneten Strategie, Ikea-Filialen zu multifunktionalen Handelsdestinationen auszubauen und die Flächen angesichts des stark veränderten Einkaufsverhalten an verschiedenen Standorten wirtschaftlich effizienter zu betreiben. Vergleichbare Pilotprojekte laufen bereits in anderen Märkten: In Österreich investiert das Unternehmen 11 Mio. Euro in die Modernisierung des 15.000 m² großen Standorts in Klagenfurt, wo künftig rund 2.600 m² an den Heim- und Garten-Discounter Thomas Philipps vermietet werden. In Schweden testet Ikea zudem eine Kooperation mit dem Elektronikhändler Kjell & Company in Stockholm und Kalmar.



Zwischen den Geschäftsjahren 2024 und 2026 will die Ingka Group mehr als 5 Mrd. Euro in neue Standorte und die Weiterentwicklung bestehender Häuser in 32 Märkten investieren. Ziel ist es, die Flächen stärker an veränderte Kundenbedürfnisse anzupassen und zusätzliche Besuchsanreize zu schaffen.