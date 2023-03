Ikea eröffnet je zwei Planungsbüros in Berlin und München

Ikea öffnet am 30. März seine Türen auf einer der beliebtesten Einkaufsstraßen in Berlin. Das nun vierte Planungsstudio in der Hauptstadt liegt auf der Schloßstraße 97 in Berlin-Steglitz. Auf zwei Stockwerken mit insgesamt 480 m² bietet die Ausstellungsfläche Inspiration und Beratung für die Planung von Küche, Schlafzimmer und Wohnzimmer.

.

„Unser neues Planungsstudio in Berlin-Steglitz ist ein optimales Beispiel dafür, wie wir mit unseren City-Formaten die Menschen dort treffen, wo sie wohnen, arbeiten und leben. Ich freue mich, dass wir nun auch zentrale Anlaufstellen für unsere Kundinnen und Kunden im Süden der Hauptstadt schaffen“, so Nele Bzdega, Expansion Managerin für Ikea Deutschland. Die neuen City-Formate sind mit Bus, Bahn oder Rad bequem zu erreichen und ergänzen die vier Berliner Einrichtungshäuser und das Online-Angebot.



Nur wenig später – im Mai dieses Jahres – eröffnet das fünfte Planungsstudio in Berlin. Es zieht in das zentral gelegene Shoppingcenter „Forum Köpenick“ in der Bahnhofstraße 33. Im ersten Stock können Besucher sich auch dort von schwedischen Einrichtungsideen inspirieren und vor Ort beraten lassen. Auf den rund 260 m² Ausstellungsfläche werden vor allem modulare Systeme zu sehen sein. Eigentümer des Forum Köpenick ist die Jagdfeld Real Estate.



Die ersten Planungsstudios im Berliner Raum eröffneten bereits vor zweieinhalb Jahren in Berlin-Pankow und Potsdam [wir berichteten]. In Berlin-Reinickendorf startete 2021 das dritte Planungsstudio, erstmals inmitten eines Shoppingcenters. Und es bleibt nicht nur bei Berlin: Neben der Hauptstadt ist kürzlich auch München in den Kreis der rund 40 Metropolregionen weltweit aufgenommen worden, in denen neue Ikea Konzepte entstehen. „Wir wollen für noch mehr Menschen ohne Auto erreichbar sein und ihnen ein besseres, nachhaltigeres Zuhause ermöglichen – zu erschwinglichen Preisen und immer mit Rücksicht auf unsere Umwelt“, so Bzdega. In München folgen noch in diesem Jahr zwei Planungsstudios in beliebten Shoppingcentern.



Eines der beiden Münchner Planungsstudios zieht in das größte Einkaufszentrum der Stadt, die „Riem Arcaden“ am Willy-Brandt-Platz 5, und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln mühelos erreichbar. Im ersten Stock können sich Besucher auch dort künftig auf über 300 m² inspirieren und beraten lassen. Die Riem Arcaden werden von Unibail-Rodamco-Westfield im Auftrag der Union Investment Real Estate gemanagt.



Der zweite Neuzugang in München findet sich künftig in den „Pasing Arcaden“ – und damit in direkter Nachbarschaft zu 150 weiteren Shops. Das Planungsstudio am Pasinger Bahnhofsplatz 5 ist ebenfalls gut zu erreichen und an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Auf knapp 300 m² Ausstellungsfläche treffen Besucher auch hier auf Planungsexperten und schwedische Einrichtungsideen für die Küche oder Schlaf- und Wohnzimmer. Das Shoppingcenter im Westen Münchens gehört zum Bestand von Unibail-Rodamco-Westfield.