Ikea darf in Nürnberg bauen

Die Suche nach dem passenden, verkehrstechnisch günstig gelegenen Grundstück hat lange gedauert. Als der schwedische Möbelriese Ikea endlich im Südosten Nürnbergs fündig geworden war, freuten sich die Stadtväter – weniger allerdings die Nachbargemeinden. Nach einem zähen Schlichtungs- und Einigungsmarathon mit den umliegenden Kommunen kamen auf dem 73.000 m² großen Areal an der Regensburger Straße 420-422 Zauneidechse und Kreuzkröte aus ihren Schlupflöchern. Und Umweltschützer empörten sich lautstark ob der drohenden Zerstörung des Lebensraums dieser Tiere. Die werden jetzt aufwendig umgesiedelt, wodurch Ikea dem Verkauf von Billy und Köttbullar ab Sommer 2020 entgegengucken kann. Der Planungsausschuss der Stadt Nürnberg hat den Plänen der Schweden für das 25.500 m² große Einrichtungshaus sein Placet erteilt.

Das Gebäude wird zweistöckig angelegt und auf Stelzen errichtet. Auf diese Weise wird Raum für 800 Parkplätze unter dem Gebäude geschaffen, 600 weitere werden im Außenbereich angelegt. Die Bauarbeiten sollen ab 2018 starten. Insgesamt könnten bis zu 200 Arbeitsplätze durch die Neuansiedlung entstehen. Die Schweden kalkulieren mit einem großen Kundenpotential aus dem Umland (2,7 Millionen Besucher per anno), das die Filiale in Fürth nicht mehr bedienen kann. Für den Platzbesatz nimmt Ikea 80 Millionen Euro in die Hand – nicht allein für den Neubau, sondern vor allem für die Errichtung einer Zubringerstraße, den Ausbau von Kreuzungen und in die Installation von Ampelanlagen.