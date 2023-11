Ikea baut seine Präsenz in Deutschland aus

Der schwedische Handelsriese Ikea hat im Geschäftsjahr 2023 in Deutschland die Umsatzmarke von 6 Mrd. Euro geknackt. Der Online-Umsatz lag bei 1,392 Milliarden Euro (+ 6,9 Prozent), was einem Online-Anteil am Einzelhandelsumsatz (ohne Food) von 23,2 Prozent entspricht, aber auch die Besucherfrequenz in den Einrichtungshäusern nahm deutlich zu.

.

„Die gestiegenen Besucherzahlen zeigen, dass Ikea mehr denn je der Treffpunkt ist, zu dem die Menschen gerne kommen. Unser Angebot ist relevant - besonders für all die Menschen, für die das beste Preis-Leistungsverhältnis große Bedeutung hat - und mit unserer Omnichannel-Ausrichtung stellen wir sicher, dass die Menschen uns jederzeit erreichen und komfortabel bei Ikea einkaufen können, wann und wo immer sie wollen“, sagt Walter Kadnar, Geschäftsführer und CSO (Chief Sustainability Officer) von Ikea Deutschland.



Im Zuge der steigenden Frequenzen investierte der schwedische Konzern in 2023 rund 178 Millionen Euro und hat parallel zwei weitere Planungsstudios in Berlin sowie seine beiden ersten Planungsstudios im Münchener Stadtgebiet eröffnet. Durch den Ausbau seiner Parcel-Kapazitäten konnte IKEA seine Leistungsfähigkeit im Bereich E-Commerce weiter ausbauen. Mit der Einführung von Services wie „IKEA Kreativ“ (virtuelle, KI-gestützte Raumplanung) und „Shop & Go“ (Selbstscannen während des Einkaufs) konnte auch das digitale Kundenerlebnis weiterentwickelt werden. „Services wie diese sind wesentlich für unsere Omnichannel-Transformation und Beispiele dafür, wie die Grenzen zwischen stationärem und Online-Handel verschwinden“, kommentiert Walter Kadnar.



Darüber hinaus arbeite Ikea an seinem CO2-Footprint. Im vergangenen Geschäftsjahr hat der Konzern seine Energieeffizienz in seinen Kundentreffpunkten um rund 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 124 kWh/m² verbessert. Der Climate Footprint lag bei 14.208 t CO2 (- 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), was vor allem auf den höheren Anteil an Biogas zurückzuführen ist. Heute generiert Ikea in Deutschland mit 23 PV-Anlagen an 19 Standorten, vier Onshore- sowie einem Offshore-Windpark rund 517 GWh Strom und damit mehr erneuerbare Energie, als in den unternehmenseigenen Einheiten verbraucht wurde.



Und in den kommenden Jahren soll das Thema „Nachhaltigkeit“ weiter vorangetrieben werden. Bis 2030 sollen alle Einrichtungshäuser auf innovative Heiz- und Kühlsysteme mit Energie aus erneuerbaren Quellen umgerüstet werden. Für das Geschäftsjahr 2024 stehen Investitionen von mindestens 70 Millionen Euro auf der Agenda, und die geplante Gesamtinvestition bis 2030 liegt im mittleren bis oberen dreistelligen Millionenbereich.