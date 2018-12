IKB verkauft seinen Düsseldorfer Sitz für 230 Mio. Euro

IKB-Zentrale

Die Cells Property Investors GmbH hat zusammen mit einem internationalen Investor den IKB-Sitz erworben. Marktinformationen zufolge soll sich der Kaufpreis auf rund 230 Mio. Euro belaufen. Verkäuferin der rund 57.600 m² großen Büroimmobilie ist die IKB Deutsche Industriebank, die auch weiterhin als Hauptmieter fungieren wird. Die Bank hatte ihre eigene Zentrale vor rund drei Jahren für 185 Mio. Euro erworben [wir berichteten].

Der Bürokomplex in der Wilhelm-Bötzkes-Straße 1/ Uerdinger Straße 88-92 liegt im Norden Düsseldorfs, in unmittelbarer Nähe zum Kennedydamm. Das aus zwei siebengeschossigen Gebäudeteilen bestehende Ensemble wurde 1997 erbaut. Die Lage im Büromarkt Kennedydamm mit der Nähe zur Innenstadt, Messe und zum Flughafen in Verbindung mit einer hohen Flächenqualität zeichnen das Gebäude aus. Es ist geplant, die Immobilie als Multi-Tenant-Objekt am Standort zu etablieren und durch eine ganzheitliche Konzeption durch die Cells Property Investors GmbH aufzuwerten.



Die Transaktion wurde von Savills begleitet. Rechtlich beraten wurde der Käufer durch Greenberg Traurig und der Verkäufer durch Hogan Lovells.