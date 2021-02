Ihlepark kauft 4.500 m² großes Baugrundstück in Bremen-Nord

Robert C. Spies hat ein 4.500 m² großes unbebautes Grundstück an der Ihle im Bremer Stadtteil Burg-Lesum im Ortsteil Lesum vermarktet. Käufer ist die Ihlepark Wohnbau GmbH. Auf dem Grundstück in der Hindenburgstraße 2-4 sind drei Gebäude mit insgesamt rund 3.000 m² Wohnfläche und einer Tiefgarage geplant. Nach derzeitigem Stand entstehen 59 Wohnungen. Das Bauvolumen beträgt rund zehn Millionen Euro. Der Baubeginn ist für die zweite Jahreshälfte 2021 avisiert. Die Planung wurde im Januar diesen Jahres von der Baudeputation positiv beschieden.

Bereits 2017 hat das Bauträgerunternehmen ein Wohnungsbauprojekt in Lesum erfolgreich abgeschlossen. Im historischen Lesumer Ortskern entstand eine Wohnanlage, die mit dem Bremer Wohnungsbaupreis 2018 prämiert wurde.