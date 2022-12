IHK und Stuttgart geben Startschuss für Flächenbedarf-Studie

Stuttgart ist ein wichtiger Industriestandort. Damit dies auch so bleibt, möchte die Landeshauptstadt gemeinsam mit der IHK mehr über die Bedürfnisse der Industrie in Erfahrung bringen. Im K30 in Feuerbach, einer Entwicklung von Wöhr + Bauer, wurde die gemeinsame Initiative von Stadt und IHK am Montag, den 5. Dezember offiziell vorgestellt.

