Süderelbe AG „auf Kurs“

Die „Gesellschaft ist auf Kurs“, so Dr. Olaf Krüger, Vorstand der Süderelbe AG anläßlich der 12. Hauptversammlung am vergangenen Mittwoch. Der 2015 eingeschlagene Konsolidierungskurs wurde erfolgreich fortgeführt. Die Süderelbe AG hat viele Projekte erfolgreich initiieren bzw. abschließen können. Aktuelles Beispiel ist die Vermarktung des 28 Hektar großen LogIn Park Elsdorf, die nach insgesamt nur vier Monate in Rekordzeit abgeschlossen werden konnte, wo zuletzt der Logistikimmobilienentwickler Panattoni 10 Hektar erworben hat [LogIn Park Elsdorf: Panattoni Europe erwirbt zehn Hektar]. Wo im Oktober 2017 die ersten Gebäude des geplanten rd. 43.000 m² großen Logistikobjekts fertig sein sollen. Auf einem weiteren rund 8,7 ha großen Grundstück wird Ikea ein rd. 35.000 m² große Logistikhalle errichten. Damit sind nur rund 5 Monate nach der nach der offiziellen Eröffnung des Gewerbegebiets alle Flächen verkauft gewesen.

.

IHK Lüneburg-Wolfsburg neuer Hauptaktionär

Außerdem wachse die Gesellschaft wieder: mit der Stader Saatzucht Anfang Januar, der web-netz GmbH und dem Verein Lüneburger Kaufleute e.V. (beide Lüneburg), der Heitec AG und der Brinkermedia e.K. aus Hamburg-Harburg sowie der Deltaland GmbH aus dem Heidekreis wachse die Zahl der Aktionäre wieder. Schon 2016 hatten die neun Hauptaktionäre die kreis- und länderübergreifende Wirtschaftsförderungseinrichtung mit der Zeichnung von weiteren Aktien nachhaltig gestärkt. Zudem stockt die IHK Lüneburg-Wolfsburg ihre Aktien auf und wird Hauptaktionär der Public-Private-Partnership-Gesellschaft. Dieser Schritt soll der Anfang einer intensiven kreis- und bundeslandübergreifenden Zusammenarbeit sein.



„Die Gewinnung neuer Aktionäre und der strategische Ausbau der Aktionärsstruktur bleiben ein erklärtes Ziel der Gesellschaft. Zudem arbeiten wir weiter an der Profilierung als Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft mit einem PPP-Ansatz. Unsere Handlungsfelder heißen „Standortentwicklung“, „Branchen und Netzwerke“ sowie „Unternehmensservice“, so Dr. Olaf Krüger.