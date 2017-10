IHK Reutlingen entscheidet sich für Planen und Bauen im Paket

Die IHK Reutlingen baut ihre Zentrale aus den siebziger Jahren für rund 19 Millionen Euro neu. Das Projekt wurde europaweit ausgeschrieben und sechs ausgewählte Büros haben in einem kombinierten Verfahren von Planen und Bauen im Paket Entwürfe entsprechend der Kostenvorgabe eingereicht. Das Bauunternehmen Georg Reisch GmbH & Co. KG aus Bad Saulgau in Zusammenarbeit mit Riehle + Assoziierte GmbH + Co. KG Architekten und Generalplaner hat den Zuschlag für Abriss und Neubau erhalten und soll das schlüsselfertige Gebäude im dritten Quartal 2019 übergeben. Die Planungen haben bereits begonnen.

.

Die europaweite Ausschreibung erfolgte zweistufig mit Angebotsphase und Teilnahmewettbewerb. Bei diesem sogenannten Verhandlungsverfahren ist es möglich, neben dem Preis auch qualitative Aspekte wie Energieeffizienz oder Umweltverträglichkeit zu berücksichtigen. Den Auftrag erhält nicht zwingend der günstigste Bieter, sondern das am besten qualifizierte Angebot. Begleitet wurde die Ausschreibung von der Wirtschaftskanzlei Menold Bezler.