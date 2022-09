Die Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen gewinnt mit dem Edeka-Markt in der Gartenstadt an der Schießplatzstraße den IHK-Immobilienpreis Mittelfranken 2022 in der Kategorie „Neubau“. Das Objekt punktet durch Revitalisierung eines bestehenden Standortes, ressourcenschonende Flächennutzung durch Doppelstöckigkeit, Einsatz von regenerativen Energiequellen, innovative Fassadengestaltung sowie hochwertige Optik und Begrünung.

