IHK Hannover verkauft alte Zentrale an Baum

Die IHK Hannover wird ihren alten Hauptsitz an die Baum Unternehmensgruppe verkaufen. Dies hat die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer am Montag entschieden. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

„Ich freue mich, dass wir in einem transparenten Verkaufsprozess ein für die IHK attraktives und verbindliches Angebot für unsere Altimmobilie erreicht haben. Wir sind auch davon überzeugt, dass der Käufer eine nachhaltige Lösung für die Nachnutzung an diesem Standort entwickeln wird“, sagt Gerhard Oppermann, Präsident der Industrie- und Handelskammer Hannover.



Vorangegangen war ein mehrstufiges Vergabeverfahren, in dem sich unter anfänglich acht Bietern die Baum Holding GmbH mit einem Kaufangebot für die IHK-Immobilien in einem Gesamtensemble mit neun Gebäuden im Dreieck Schiffgraben, Berliner Allee und Königstraße wettbewerblich durchsetzen konnte. Der neue Investor plant, die Gebäude der IHK im Wesentlichen in den eigenen Immobilienbestand aufzunehmen.



„Mit dem Erwerb des IHK-Hauptsitzes mit zum Teil denkmalgeschützten Gebäuden ergänzen wir unseren Immobilienbestand in der Innenstadt von Hannover durch ein historisches Gebäudeensemble. Wir freuen uns auf die Entwicklung des Standortes und sehen den Kauf als langfristiges Investment“, so Gregor Baum, Inhaber der Baum Unternehmensgruppe.



Der neue Hauptsitz der IHK Hannover auf dem rund 4.380 m² großen Grundstück am Bischofsholer Damm 89-91 wird derzeit von der hannoverschen Bauträgergesellschaft Bauwo errichtet und soll bis Mitte 2023 bezugsfertig sein. Der Projektentwickler hatte 2019 den Zuschlag erhalten [wir berichteten]. Bis zum Umzug in die neue Immobilie, die ein BGF von rund 8.800 m² umfasst, wird die IHK Hannover ihren Geschäftsbetrieb und ihr Serviceangebot für Mitgliedsunternehmen, Ausbildungsbetriebe und Auszubildende am heutigen Standort am Schiffgraben weiterführen.



Die Vermittlung des Verkaufes der IHK an die Baum Unternehmensgruppe erfolgte über die BNP Paribas Real Estate GmbH.