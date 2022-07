IHK Frankfurt begrüßt die Entstehung des HOCI

Mitten in Frankfurt öffnen die Tore des neuen „House of Creativity and Innovation“, kurz HOCI. Das ehemalige Bankengebäude auf dem Bethmannhof soll dabei ein Ort des gemeinsamen Schaffens der Frankfurter Kreativwirtschaft werden.

„Die IHK Frankfurt am Main hat die Forderung nach einem HOCI von Anfang an aktiv unterstützt, daher begrüßen wir aktuelle Entwicklung sehr. Unternehmerinnen und Unternehmer in unserer Region stehen seit je her für erfolgreiche Standortförderung, sie prägen den hervorragenden internationalen Ruf der Marke FrankfurtRheinMain. Insofern ist es der richtige Schritt, auch der Kreativwirtschaft einen sichtbaren Ort anzubieten, wo sie innovativ und kreativ sein und interdisziplinär arbeiten kann“, so Ulrich Caspar, Präsident der IHK Frankfurt am Main.



„Flächen- und Standortentwicklung, Fragen der Nachhaltigkeit, Infrastrukturentwicklung, Fachkräftethemen und die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die unterschiedlichen Branchen, für die die IHK Frankfurt am Main steht, sind zentrale Eckpunkte unserer Interessenvertretung. Der Austausch von renommierten Kreativschaffenden, Start-ups und Hochschulen kann dabei wichtiger Motor für Innovation werden. Das ist gut für Frankfurt, gerade in diesen Zeiten.“



Das „House of Creativity and Innovation“ biete für mittlere- und Kleinstunternehmen, wie auch Soloselbstständigen, Startups und Verbänden der Kreatvwirtschaft eine attraktive Möglichkeit des kreativen Schaffens in bester und zentraler Lage. Auch Melanie Nolte, Vizepräsidentin der IHK Frankfurt am Main und zuständig für den Bereich der Informations- und Kreativwirtschaft, sieht das Gelände des Bethmannhofs als wichtigen Pfeiler für die Entwicklung der Metropolregion: „Kreativität befördert Veränderungsprozesse und sorgt für nachhaltiges Wachstum. Das HOCI ist für alle Branchen da – es soll als Anlaufstelle und Ansprechpartner für Innovation der gesamten Wirtschaft in Frankfurt und der Region dienen. Dies wollen wir als IHK Frankfurt am Main fördern und voranbringen.“