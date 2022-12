Der Glücksspielkonzern IGT Austria GmbH hat im österreichischen Groß-St. Florian in der Steiermark Lager- und Produktionsflächen sowie großzügige Büroräumlichkeiten inmitten eines belebten Gewerbegebiets nahe der A9 Phyrnautobahn an die Polz GmbH veräußert. Modesta Real Estate war exklusiv mit dem Verkauf der über 5.000 m² Nutzfläche auf einer Grundstücksfläche von ca. 10.600 m² in der Laßnitzstraße 19 beauftragt.

