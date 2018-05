IGS Paraffin Logistics mietet Immobilie im Hamburger Hafen

Vollhöfener Weiden 17

IGS Paraffin Logistics GmbH siedelt sich, auf Beratung und Vermittlung von Realogis, im Logistikpark in den Vollhöfner Weiden 17 an. Der mittelständische Transport- und Logistikdienstleister in Familienbesitz hat einen langfristigen Mietvertrag über ca. 8.400 m² Fläche in Hamburg-Waltershof unterzeichnet. Der Ankermieter nutzt die ca. 7.500 m² Hallen, 450 m² Mezzanine- und 430 m² Büroflächen mit sehr guter Anbindung an die A7 und den Container Terminal Altenwerder ab Mai 2018.

Mit diesem Abschluss vermittelt Realogis innerhalb von kurzer Zeit bereits den zweiten Mietvertrag als Erstbezug in einem Neubau im Hamburger Hafen. Anfang 2018 zeichnete bereits der der Logistiker Heinrich Dehn in Altenwerder.



„Ausschlaggebend für unsere Anmietung war die Lage“, sagt Olaf Schreiner, Geschäftsführender Gesellschafter IGS Logistics Group. „Unser Hauptsitz liegt genau gegenüber auf der anderen Straßenseite. Mit diesen Erweiterungsflächen können wir unser weiteres Wachstum am Standort Hamburg im Sinne unserer Kunden zukunftsorientiert gestalten.“



„Der Bauherr EPISO startet in Kürze spekulativ mit der Errichtung des zweiten und dritten Bauabschnitts. Die Bezugsfertigkeit der insgesamt 16.000 m² modernen und gemäß der aktuellen EnEV errichteten Logistikflächen ist für Anfang 2019 terminiert“, berichtet Jörg Lojewski, Geschäftsführer der Realogis Immobilien Hamburg GmbH.