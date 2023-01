IGP übernimmt Hotelausstatter Gräf

Die IGP Ingenieur GmbH übernimmt alle Geschäftsanteile der Gräf Hotel- und Objektausstattungs GmbH. Das 1959 gegründete Familienunternehmen beschäftigt derzeit rund achtzig Mitarbeiter, darunter auch Handwerker für Trockenbau, Maler, Putz, Estrich, Fliesen und Holzarbeiten. Zu den Kunden zählen Hotelanbieter wie Kempinsiki, BestWestern, Radisson, Wyndham, Steigenberger und viele weitere. Nun verstärken Uwe Gräf, der weiterhin das Unternehmen leitet, und seine Mitarbeiter das Team der IGP Ingenieur GmbH.

Das Ziel der Übernahme ist, die Hotelsparte der IGP weiter auszubauen und ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen. Durch ihre Zusammenführung können die Unternehmen Hoteleigentümern nun einen „full service“ aus einer Hand anbieten: Vom Architekturkonzept für die Sanierung, der Ausführungsplanung, Fachplanung, Projektierung, über Einkauf, Projekt Management, Objektüberwachung und Montage bis hin zur Schlüsselübergabe mit Fixpreis und festem Terminversprechen.



Der Schwerpunkt liegt dabei in der Sanierung von 4- und 5-Sterne-Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowohl im laufenden Betrieb als auch als Kernsanierung. „Durch die Übernahme können wir die Kompetenz von Uwe Gräf und seinem Team mit unserer Expertise paaren. Durch die aktuelle Situation am Immobilienmarkt sowohl in Bezug auf die Rohstoffe als auch mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit wird der Trend in den nächsten Jahren immer mehr Richtung Sanierung gehen. Und so können wir unseren Kunden alle Lösungen als aus einer Hand anbieten.“ sagt Stefan Ehgartner, Geschäftsführer der IGP Ingenieur GmbH, einer Tochter der IGP Advantag.



Die IGP Gruppe bringt ein deutschlandweites Netzwerk an ausführenden Firmen im Bereich der Hotellerie ein und stellt vorhandene Infrastruktur, Kundenbeziehungen und lokale Partner an den Niederlassungen Berlin, München, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Leipzig zur Verfügung. So wird die Reichweite der Projektbearbeitung enorm erhöht. Dagegen verfügt die Gräf Hotel- und Objektausstattungs GmbH über eine eigene Produktion von Polstermöbeln, Gardinen und Textilien zur Raumausstattung sowie einen eigenen Showroom in der Zentrale. So sollen sich aus diesem Zusammenschluss Synergien ergeben, die ggf. auch eine Expansion ins europäische Ausland ermöglichen können.