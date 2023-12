IGP-Tochter Net Zero Development insolvent

Die IGP-Tochter Net Zero Development muss Insolvenz anmelden, dies teilte die IGP Advantag am Freitag mit.

.

Die Net Zero Development sei aufgrund von Zahlungsausfällen bei Generalübernehmer-Aufträgen sowie durch „eine laufende fiskalische Problematik“ in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Die Insolvenz des Tochterunternehmens wird im Konzern der IGP Advantag zu nicht-liquiditätswirksamen Berichtigungen auf den Firmenwert von rd. 5,2 Mio. Euro in der Konzernbilanz sowie von ca. 0,3 Mio. Euro liquiditätswirksamen Wertberichtigungen führen, so die IGP. Für die Muttergesellschaft ergibt sich aus der Insolvenz die Einstellung des Projektgeschäftes, welches nach dem Verkauf eines rund 56.000 m² großen Grundstücks aus einer Beteiligung heraus, nur noch Aktivitäten als Generalübernehmer beinhaltete.