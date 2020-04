Bei Colliers International NRW steht ein Führungswechsel an: Anfang nächsten Jahres übergibt Ignaz Trombello MRICS den Staffelstab an Christian Sauer. Der Immobilienexperte hat den Mitbegründer von Colliers International bereits in den vergangenen Jahren als Co-Head unterstützt und übernimmt n

Fotos: Colliers International



[…]