IGFM und IPSP.de mieten 910 m² Bürofläche in Frankfurt

Blackolive und Savills haben im Frankfurter Osten sowie im Westend durch den Abschluss von zwei Mietverträgen 910 m² Bürofläche vermietet.

.

IGFM mietet 600 m² im Frankfurter Osten

Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) bezieht im Herbst 2019 neue Flächen in Bergen-Enkheim. Die IGFM mietete bisher rund 600 m² in der Borsigallee 9 an. Der neue Eigentümer GBI AG Gesellschaft für Beteiligungen und Immobilienentwicklungen plant auf dem Grundstück allerdings einen Abriss und Neubau. Der neue Standort wurde von Blackolive vermittelt.



FinTech mietet 310 m² im Frankfurter Westend

Die IPSP.de GmbH, ein Tochterunternehmen der internationalen Fintech-Gruppe CreditPilot, bezieht die letzte verfügbare Fläche im Bürohaus an der Ulmenstraße 22 in Frankfurt. Das FinTech mietet die rund 310 m² große Fläche im Stadtteil Westend als neuen Unternehmensstandort an. Die Liegenschaft verfügt insgesamt über knapp 2.100 m² Mietfläche. Die Immobilie befindet sich seit 2013 zum Bestand der IFM Immobilien AG. Während des Vermittlungsprozesses war Savills sowohl auf Mieter- als auch auf Vermieterseite beratend tätig.



"Wir haben großen Respekt vor der Leistung, welche die IGFM verrichtet. Deshalb war es uns wichtig, dass wir die Organisation auch bei der Suche nach einer neuen Fläche unterstützen. Deshalb haben wir blackolive um Beratung gebeten“, so Erik Simon, Projektentwickler von der GBI.



Für die IGFM war es wichtig, eine möglichst passende Lage im Osten Frankfurts zu finden, die es Besuchern ermöglicht, die Geschäftsstelle gut zu erreichen. Im Zuge der Immobiliensuche rückte schnell das Bürogebäude in der Edisonstraße 3-5 in Bergen-Enkheim in den Fokus. Die Immobilie nutzt die IGFM zukünftig komplett alleine. Insgesamt stehen mehr als 700 m² zur Verfügung. Das Gebäude verfügt über eine sehr gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und an die Autobahn. Der Umzug der IGFM in die neuen Flächen ist für Herbst 2019 geplant.