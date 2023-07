Igenus verstärkt sein Team mit Michael Bretting

Igenus Immobilien GmbH & Co. KG freut sich bekannt zu geben, dass Michael Bretting als Immobilienberater für Vermietung und Verkauf ab sofort das Team verstärkt. Bretting ist Spezialist für die Betreuung großer und mittelständischer Unternehmen bei deren Immobilienthemen sowie bei der Betreuung von Eigentümern und Projektentwicklern bei Konzeptionierung und Vermarktung ihrer Neubauprojekte und Bestandsimmobilien. In seiner bisherigen Karriere war er für verschiedene Immobilienberater in leitender Funktion tätig, darunter BNP Paribas Real Estate, Colliers und zuletzt bei Savills [wir berichteten].

.