Die Treuhandverwaltung IGEMET GmbH, die immobilienwirtschaftliche Vermögensverwaltung der IG Metall, hat ihr Neubauprojekt an der Lindenstraße/ Neuenburger Straße in Kreuzberg in die Vermarktung geschickt. Mit der Vermittlung wurde exklusiv Quin Investment beauftragt. Neben den Büroflächen, stehen im Erdgeschoss ebenfalls fünf Ladenflächen zur Anmietung zur Verfügung.

Fotos: Treuhandverwaltung IGEMET GmbH Urheber: blfp planungs gmbh, Friedberg



[…]