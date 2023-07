Igefa mietet ca. 3.200 m² Hallenfläche bei Stuttgart

Die Igefa SE & Co. KG hat zum 01.07.2023 eine ca. 3.200 m² große Bestandsfläche in der Kappstraße 69 in Herrenberg angemietet. Mit der 30 km südwestlich von Stuttgart gelegenen Stadt bekommt Baden-Württemberg seinen mittlerweile dritten Igefa-Standort.

.

Damit vergrößert sich die Anzahl der deutschen Standorte auf 28. Die Eröffnung der neuen Hubs in Süddeutschland ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass dort viele große, wichtige und auch bekannte mittelständische Unternehmen zu Hause sind. Die Wichtigkeit einer flächendeckenden Versorgung resultiert zum einen aus einer stetig wachsenden Kundschaft und zum anderen aus ökologischen Gründen, da so lange Lieferwege vermieden werden.



Eigentümer der Immobilie ist ein privater Bestandshalter. Das Objekt umfasst insgesamt ca. 5.250 m². Durch die Anmietung der verbleibenden Hallenfläche wurde eine Vermietungsquote von 100 % erreicht.



Die WFC Immobilien GmbH war exklusiv mit der Vermarktung des Objekts beauftragt. Über den Mietpreis und sonstige Vertragsdetails wurde Stillschweigen vereinbart.