IGA-Projektsteuerung mietet Büro in Essen

2027 kommt die Internationale Gartenausstellung (IGA) ins Ruhrgebiet – und nun gibt es einen Standort zur Planung und Steuerung des Ausnahmeprojekts: Mit einer 740 m² großen Officefläche an der Huyssenallee 82-88 konnte Ruhr Real der Durchführungsgesellschaft IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH eine passende Bürofläche vermitteln. Der Einzugstermin in den neuen Projektstandort ist der 1. Februar 2023. Eigentümer der Immobilie ist ein Family Office.

.

Das zeitnahe Bezugsdatum war ein ausschlaggebender Faktor für die Wahl des Objekts – gemeinsam mit der Nähe zum Hauptgesellschafter Regionalverband Ruhr mit Sitz in der Kronprinzenstraße. Auch die gute Anbindung an den ÖPNV zeichnet den Standort aus. „Die neuen Büroräume entsprechen den Anforderungen, die wir an unsere Projektzentrale gestellt hatten: eine Aufteilung in offene und geschlossene Bereiche, eine gute Gebäudequalität- und infrastruktur sowie E-Ladesäulen“, sagt Horst Fischer, Geschäftsführer der IGA Metropole Ruhr gGmbH.