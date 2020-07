Ifo prognostiziert Pleite bei jedem fünften Unternehmen

Ein Fünftel der deutschen Firmen hält sich durch die Corona-Pandemie für gefährdet. Das ergibt sich aus der neuesten Umfrage des ifo Instituts. 21 Prozent der Firmen antworteten im Juni, die Beeinträchtigungen durch Corona seien existenzbedrohend. „In den kommenden Monaten könnte sich eine Insolvenzwelle anbahnen“, sagt ifo-Forscher Stefan Sauer.

.

Das betrifft vor allem die Dienstleister, von denen sich 27 Prozent als gefährdet einstuften. Im Handel waren es 18 Prozent, in der Industrie 17 und auf dem Bau nur 2 Prozent. Ganz besonders wackelig sind die Reisebüros und Reiseveranstalter mit 85 Prozent, die Hotels mit 76 Prozent und die Gaststätten mit 67 Prozent. Aber auch 55 Prozent der Kreativen, Künstler und Unterhalter sehen ihre Existenz bedroht. Es folgen die Schifffahrt mit 50 Prozent und die Filmbranche mit 48 Prozent.



In der Industrie sind es vor allem die Metallerzeuger und -bearbeiter, die sich zu 53 Prozent für gefährdet halten. Es folgen die Textilhersteller mit 38 Prozent, das Druckgewerbe mit 28 Prozent, die Lederbranche mit 27 Prozent und die Autohersteller und ihre Zulieferer mit 26 Prozent. Im Handel sind es vor allem die Einzelhändler mit 21 Prozent. Der Großhandel ist mit 15 Prozent weniger betroffen.



Licht am Ende des Tunnels

Aber nach diesen schweren Monaten, gibt es laut des ifo Instituts auch Licht am Ende des Tunnels. Die Analysten des Hauses rechnen in der zweiten Jahreshälfte mit einem starken Aufschwung. Bis Ende 2021 könnte sich die Wirtschaft komplett erholen. Im dritten Quartal soll demzufolge die Wirtschaft im Vergleich zum vorigen Quartal um 6,9 Prozent wachsen, im vierten um 3,8 Prozent.



„Von nun an geht es schrittweise wieder aufwärts“, sagt ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Das beruht allerdings auf Annahmen über den weiteren Verlauf der Epidemie und die politischen Reaktionen darauf, über die hohe Unsicherheit besteht. Auch die erwartete Erholung wird nach Ifo-Einschätzung den Einbruch in der ersten Jahreshälfte nicht ausgleichen. Für das Gesamtjahr 2020 sagt das Institut daher einen Einbruch der Wirtschaftsleistung um 6,7 Prozent voraus. Für 2021 erwartet das Institut ein Wachstum von 6,4 Prozent. Somit könnte die deutsche Wirtschaft bis Ende 2021 wieder ihre Leistung von Ende 2019 erreicht haben.