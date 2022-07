IFA startet mit neuem Investment in Wien

Drei Immobilieninvestments hat IFA in diesem Jahr zu 100% platziert, nun geht ein neues Investment in Wien an den Start. Die „Breitenleer Straße 248“ ist das 490. Bauherrenmodell, das die IFA anbietet. In nachgefragter Stadtrandlage entstehen bis 2025 insgesamt 45 leistbare Neubauwohnungen und 27 PKW-Tiefgaragenplätze.

.

Das Gesamtinvestment dieses geförderten Wohnbauprojekts beträgt 19,7 Mio. Euro, die Mindestbeteiligung liegt bei rund 120.000 Euro. Ein Einstieg ist bereits ab einer Eigenkapitalinvestition von 10.500 Euro p.a. über vier Jahre möglich. Alternativ zu einer langfristigen Vermietung ist bei diesem Investment ein Verwertungs-Szenario möglich, bei dem die Anleger direkt vom Wertsteigerungspotenzial des Objekts profitieren können. Nach Erreichung des steuerlichen Totalgewinns und vollständiger Rückführung des geförderten Landesdarlehens ist dabei – auf Mehrheitsbeschluss der Anleger – ein Verkauf von Wohnungen bzw. der Verkauf der gesamten Liegenschaft möglich.



„Ein solches Bauherrenmodell mit Verwertungs-Szenario ermöglichen wir in diesem Jahr schon das zweite Mal, denn es ist vor allem hinsichtlich der Preisdynamik von Immobilien eine wirklich interessante Option“, so Michael Meidlinger, CFO der IFA AG. „Anleger und Anlegerinnen genießen alle bekannten Vorteile eines Bauherrenmodells und haben zudem die Möglichkeit, von der Wertsteigerungsdynamik am Immobilienmarkt zu profitieren. Die Nachfrage nach Wohnbauinvestments ist groß. In diesem Jahr hat IFA bereits drei Bauherrenmodelle mit einem Gesamtinvestment von rund 53 Mio. Euro platziert.“