IFA Management eröffnet Satellite-Office im Mindspace Ku‘damm

Die IFA Management GmbH lässt sich für die Organisation der IFA 2023, der weltweit größten Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, im Mindspace Ku‘damm nieder. Das Unternehmen hat 18 hybride Arbeitsplätze in den im November 2022 [wir berichteten] eröffneten Co-Working-Spaces in der Berliner City West bezogen.

