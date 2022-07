IFA erwirbt Siemens-Gelände in Linz

Die Siemens Energy Austria verkauft in Linz an die IFA AG (Institut für Anlageberatung) eine multifunktionale Liegenschaft. Dem Verkauf war ein strukturiertes Bieterverfahren vorausgegangen, das von Modesta Real Estate geleitet wurde. IFA plant am Standort ein Mixed-Use Konzept umzusetzen, welches rund 30.000 m² geförderten Wohnbau und Bürofläche enthalten wird.

.

Das insgesamt ca. 7.200 m² große Grundstück inklusive drei Bürogebäuden, einer Produktionshalle und großzügigen Freiflächen hat die Aufmerksamkeit vieler Interessenten geweckt. Neben einer gewerblichen Büro- oder Hotelnutzung lässt der Standort in der Kraußstraße 1-7 unter anderem auch eine Wohnnutzung zu. Die ausgezeichnete Verkehrslage direkt an der Autobahnabfahrt A7 (Mühlkreisautobahn) und die kurze Entfernung zum Linzer Stadtzentrum machen den Standort zusätzlich attraktiv. Dieses Potenzial hat die IFA AG erkannt und konnte sich schließlich im vor kurzem abgeschlossenen Bieterverfahren durchsetzen.