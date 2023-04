IDR vermietet in Craftmen’s Place an Metrix

Damit sich Handwerkerbetriebe an verkehrstechnisch gut angebunden Standorten ansiedeln können, hat die Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG (IDR) ein neues Konzept geschaffen. Im ersten der insgesamt sogenannten vier „Craftmen’s Places“ in Düsseldorf hat Realogis einen langfristigen Mietvertrag vermittelt. Nutzer der 455 m² großen Neubaueinheit in Reisholz ist die Metrix International GmbH. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Produktion von Leiterplatten, LED-Anlagen und elektronischen Komponenten spezialisiert.

.

Das Craftmen’s Place Reisholz ist mittlerweile vollvermietet. Der Handwerkerhof, der auf einer Gesamtfläche von 1.848 m² vier Gewerbeeinheiten bietet, liegt in der Kappeler Straße 140 und damit in unmittelbarer Nähe zur Münchener Straße sowie den Autobahnen A46 und A59. Zuvor stand auf dem Grundstück eine alte Gewerbehalle, welche die IDR für das Neubauvorhaben zurückbauen ließ.