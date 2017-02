IDI Gazeley vermietet Logistikpark nahe Hamburg an Amazon

IDI Gazeley hat Ende letzten Jahres ein rund 130.000 m² großes Areal im Logistikpark Hamburg 1 in Winsen (Luhe) in unmittelbarer Nähe der Hansestadt an Amazon vermietet. 45.500 m² der Immobilie, die als Logistikzentrum verwendet wird, wurden bereits an das Technologieunternehmen übergeben. Zeitgleich beginnt IDI Gazeley die Fläche weiter zu entwickeln und errichtet in dem Logistikpark ein zweites Gebäude. Es wird erwartet, dass kurzfristig etwa 1.000 neue Arbeitsplätze entstehen.

Der Bau der ersten Halle, die Amazon nun nutzt, begann im Februar 2016 und konnte bereits im September dieses Jahres abgeschlossen werden. Die Immobilie ist nach dem Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifiziert und erfüllt damit die hohen ökologischen, ökonomischen und technischen Standards, die die DGNB prüft. Das erste Gebäude bietet neben fast 37.500 m² Lagerfläche weitere rund 6.500 m² Mezzanin sowie etwa 1.600 m² Bürofläche. Der Bau des zweiten Gebäudes, das ebenfalls von Amazon bezogen werden wird, hat bereits im Dezember 2016 begonnen und wird voraussichtlich im September 2017 abgeschlossen sein.





Der Logistikpark in Winsen (Luhe) liegt etwa 35 Kilometer entfernt vom Hamburger Hafen und ist verkehrstechnisch gut angebunden.



Der Vermietungsdeal war für IDI Gazeley der größte im vergangenen Jahr. Insgesamt vermietete das Unternehmen über 189.000 m² in Nordeuropa. Nach einer Serie erfolgreicher Vermietungen sind die Objekte des Unternehmens in der Region zu 93 Prozent ausgelastet (Stand: 31. Dezember 2016). Zu den wichtigsten Geschäftsabschlüssen im vergangenen Jahr gehören neben der Anmietung von Amazon, der Vertragsabschluss über die Vermietung von 7.160 m² Logistikfläche in Berlin mit einem Anbieter von Mineralwasser und Erfrischungsgetränken und die Vermietung von 20.000 m² in Moerdijk (Niederlande) durch eine deutsche Supermarktkette. Ergänzend zu einem bestehenden 30.000 m² großen Objekt von Rigterink in Jena vollendete IDI Gazeley im Dezember einen 40.000 m² großen maßgeschneiderten Logistikstandort nahe Frankfurt für das Logistikunternehmen. „Die hohe Auslastung unseres Portfolios ist das Ergebnis intensiver Nachfrage nach unserer Logistik- und Vertriebsfläche. Die Entwicklung zeigt, dass wir die Anforderungen bestehender und neuer Kunden kennen und erfüllen“, erklärt Ingo Steves, Managing Director für Nordeuropa, IDI Gazeley