IDI Gazeley feiert Baufortschritt bei neuem Amazon Logistikzentrum nahe Hamburg

IDI Gazeley hat den Fortschritt bei den Bauarbeiten für das neue Amazon Logistikzentrum im Logistikpark Hamburg 1 in Winsen (Luhe) zum Anlass für ein Baustellenfest genommen. Gemeinsam mit Amazon begrüßte der Projektentwickler gestern rund 140 Gäste aus Politik, Verwaltung und Medien sowie interessierte Bürger aus der Nachbarschaft der Immobilie.

„Das Vorhaben ist eine Bereicherung für den Wirtschaftsstandort Winsen. Hier wird ganz erheblich investiert und eine beeindruckende, vierstellige Zahl von Arbeitsplätzen neu geschaffen“, sagte André Wiese, Bürgermeister der Stadt Winsen (Luhe). „Hinzu kommen die anderen positiven Folgen wie zusätzliche Kaufkraft, Impulse für andere Betriebe und die Aufwertung als Gewerbestandort. Mich freut es sehr, dass unsere guten Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Wirtschaften die Vorhabenträger und Investoren überzeugt haben“, so der Bürgerrmeister.



„Mit einer Investition von 90 Millionen Euro allein im ersten Jahr bauen wir unser bestehendes Netzwerk in Deutschland aus und reagieren damit auf die wachsende Kundennachfrage“, erklärte Norbert Brandau, Standortleiter Amazon, Logistikzentrum Winsen (Luhe), der ein insgesamt rund 130.000 m² großes Areal in dem Logistikpark angemietet hat [IDI Gazeley vermietet Logistikpark in Winsen an Amazon]. Nach der Übergabe der ersten, 45.500 m² großen Halle an das Technologieunternehmen im vergangenen September ist das jetzt im Bau befindliche Objekt bereits die zweite Immobilie, die für Amazon auf dem Gelände entsteht. Die Fertigstellung ist für kommenden September geplant. Die erste Halle, die bereits vom Online-Riesen genutzt wird, ist nach dem Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifiziert. Sie erfüllt damit die hohen ökologischen, ökonomischen und technischen Standards, die von der DGNB geprüft werden. Das erste Gebäude bietet neben fast 37.500 m² Lagerfläche weitere rund 6.500 m² Mezzanin sowie etwa 1.600 m² Bürofläche.





Ingo Steves, Managing Director für Nordeuropa bei IDI Gazeley betonte auf dem Baustellenfest, dass Technologie- sowie E-Commerce-Unternehmen Logistikzentren in geografisch günstigen Lagen benötigen, um neue Dienstleistungen bieten und die wachsende Kundennachfrage bedienen zu können.



Der Logistikpark in Winsen (Luhe) liegt etwa 35 Kilometer vom Hamburger Hafen entfernt und ist verkehrstechnisch ideal angebunden. Mit etwa 500 Metern bis zur Autobahnanschluss­stelle Winsen-Ost (A39) und 13 Kilometern bis zum Maschener Kreuz (A1/A9), liegen Großstädte wie Bremen, Hannover und Wolfsburg gut erreichbar in etwa gleicher Entfernung.