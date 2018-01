Ideen-Camp: Kaarst diskutiert über 20 freie Hektar

Brainstorming auf breiter Front: In einer Art Ideen-Camp will die Stadt Kaarst von Planungsexperten und ansässigen Unternehmen, von Bürgern und politischen Vertretern ausloten lassen, wie der Ikea-Altstandort an der Düsselstraße in Zukunft genutzt werden soll. Das schwedische Möbelhaus hatte im Oktober im Gewerbegebiet Am Hüngert II neu eröffnet [Ikeas „More Sustainable Store“ eröffnet am 12. Oktober in Kaarst], das verwaiste rund 20 Hektar große Grundstück ist nun zurück an die Stadt gefallen.

Gleich vier Stadtplanungs- und Architekturbüros beteiligen sich an dem Projekt, das unter der Ägide von Faltin+Sattler aus Düsseldorf steht. Stadtplaner Jörg Faltin betonte im Vorfeld die Effizienz offensiver Öffentlichkeitsbeteiligung, durch die Anregungen, aber auch Kritik unmittelbar in die Planung eingebunden werden könnten. Aktuell reicht die optionale Phalanx von Wohnbebauung über Hotel plus Gewerbe bis hin zur Ansiedelung eines Forschungsinstituts. Relativ sicher ist bereits die Errichtung einer psychiatrischen Privatklinik auf dem Gelände des ehemaligen Auslieferungslagers. Nach städtischen Vorstellungen soll das Areal in seiner Gestaltung unmittelbar auch eine Brücke zur eigentlichen Stadt bauen. Die Ergebnisse des Camps, für das 100.000 Euro verfügbar sind, werden von einer Jury bewertet und öffentlich gemacht.