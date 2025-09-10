Idee zieht in die Schloßstraße in Berlin

Die Einzelhandelskette für Kreativbedarf und Wohnaccessoires Idee. ist neuer Mieter in der Schloßstraße 30 in Berlin-Steglitz. Die angemietete Fläche umfasst rund 800 m², davon 300 m² im Erdgeschoss und 500 m² im Untergeschoss. Die Einzelhandelsfläche wurde zum 1. Juli von Depot übernommen. In Kürze eröffnet die Kette damit einen neuen Standort in bester Lage der Berliner Einkaufsstraße. Lührmann hat die Anmietung beratend begleitet und vermittelt.

.