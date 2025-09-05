ID Logistics startet zweiten Last-Mile-Standort in der Metropolregion Nürnberg

ID Logistics Germany baut seine Präsenz im Bereich Last-Mile-Delivery aus und eröffnet Mitte Oktober 2025 einen Standort südlich von Coburg. Mit dem zweiten Standort in Deutschland will der Kontraktdienstleister seine Wachstumsstrategie konsequent fortsetzen. Seinen ersten Standort hatte das Unternehmen im dritten Quartal 2024 im Hamburger Hafen in Betrieb genommen [wir berichteten].

In Lichtenfels, südlich von Coburg, betreibt ID Logistics künftig ein knapp 3.000 m² großes Verteilzentrum für das Management des letzten Umschlagpunktes, bevor die Waren an die Endkunden ausgeliefert werden. Dabei handelt es sich um sogenannte weiße Ware, also elektrische Haushaltsgroßgeräte wie Kühlschränke, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Trockner und Klimaanlagen.



„Mit dem zweiten Standort für Last-Mile-Delivery in Deutschland manifestieren wir unsere Strategie, unseren E-Commerce-Kunden neben hochspezifischem Fulfillment und der Middle Mile alle Leistungsstufen der E-Commerce-Supply-Chain anzubieten. Vor dem Hintergrund des weiterwachsenden Onlinehandels sehen wir uns für weitere Kontrakte auch in diesem Bereich bestens aufgestellt“, kommentiert Robin Otto, CEO von ID Logistics Germany.



Der Kontraktdienstleister wird über 100.000 Euro in die IT und die Netzwerkverkabelung des Solitärobjekts auf dem rund 11.500 m² großen Grundstück an der Adresse An der Zeil 15 investieren, das sich im Eigentum eines Privatinvestors befindet. Das Bestandsobjekt ermöglicht sowohl die Belieferung der Waren per Lkw als auch die Auslieferung per Sprinter an die Endkunden. Sein erstes Last-Mile-Delivery-Geschäft hat ID Logistics im dritten Quartal 2024 im Hamburger Hafen in Betrieb genommen [wir berichteten].