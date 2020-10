ID Logistics eröffnet Sortier- und Verteilzentrum in Ginsheim-Gustavsburg

ID Logistics hat am 6. Oktober im südhessischen Ginsheim-Gustavsburg sein erstes Sortier- und Verteilzentrum in Deutschland für den Online-Handel für Waren des täglichen Bedarfs eröffnet. Dafür mietete der internationale Kontraktlogistiker eine rund 16.000 m² große Bestandsimmobilie, die zuvor von einem Unternehmen aus der Automotive-Branche diente. Eigentümer der Immobilie ist die RLI Investors GmbH, die die Logistikimmobilie aufgrund ihrer hohen Drittverwendungsfähigkeit und der zentralen Lage in der Top-Logistikregion Rhein-Main im vergangenen Jahr für den offenen Immobilien Spezial-AIF „RLI Logistics Fund–Germany II“ erworben [wir berichteten] und gemeinsam mit dem Mieter vom Automobilstandort zu einem E-Commerce Verteilzentrum entwickelt hat.

