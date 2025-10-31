ICT-Dienstleister mietet 5.120 m² Bürofläche in Köln

Ein international tätiger ICT-Dienstleister legt seine Kölner Standorte zusammen. Das Unternehmen hat in einem Bestandsgebäude mit angeschlossenem Neubau in der Max-Reichpietsch-Straße 1-5 rund 5.120 m² Bürofläche angemietet. Der Bezug der Flächen ist für Mitte 2026 geplant.

Vermieter der Büroimmobilie ist die Pütz-Gruppe. Durch die Anmietung sind die Büroflächen in diesem Gebäudekomplex zu 75 % vermietet. Das Bestandsgebäude mit rund 3.400 m² wurde 2023 fertiggestellt. Aktuell wird der Komplex durch einen Neubau auf insgesamt 6.800 m² erweitert.



Cushman & Wakefield war bei dieser Anmietung beratend und vermittelnd für den Mieter tätig.



Die Büroflächen werden für den neuen Mieter äußerst hochwertig und nach den Anforderungen an „New Work“ ausgebaut und gestaltet, ein Highlight wird unter anderem das großzügige Atrium mit hoher Aufenthaltsqualität. Mit dem neuen Standort werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein zukunftsträchtiges Arbeitsumfeld mit Wohlfühlatmosphäre geboten.