ICG vergibt erstmals „Real Estate Social Impact Award 2022“

Das Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG) wird am 1. Dezember einen Corporate Responsibility Day im Hotel Oderberger in Berlin veranstalten zu dem Medienvertreter herzlich eingeladen sind.

Im Zentrum des Events steht – neben der Vorstellung von Studien zum Thema und den durch Stakeholder Dialoge erarbeiteten Inhalten sowie Panels mit Finanzierern, Investoren, Vertretern von Kommunen etc. – die erstmalige Vergabe des „Real Estate Social Impact Investing Award 2022“ (SII Award), der im August in Kooperation mit dem Immobilien Manager Verlag IMV ausgeschrieben wurde [wir berichteten].



Mit dem Award werden fertige sowie sich in Planung und Bau befindliche Projekte vorgestellt und prämiert, die als Leuchttürme bzw. Benchmarks nach validen Kriterien bewertet werden.



Nach Angaben des ICG steht die Immobilienwirtschaft vor einem Paradigmenwechsel. Das Social Impact Investing, also das wirkungsorientierte Investieren, ist eine neue, innovative Bewegung, die bei Anlageentscheidungen nicht nur die Rendite bewertet, sondern auch die Wirkung, die ein Investment auf die Menschen und die Umwelt ausübt. Neben die Kaufmannsrendite treten demnach die ökologische und soziale Rendite als gleich wichtige Zielgrößen.