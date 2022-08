ICG Ingenieure mieten 1.000 m² im Theodorpark Düsseldorf

Das kommende Jahr startet die ICG Ingenieure GmbH in neuen Büroräumlichkeiten im Düsseldorfer Norden. Rund 1.000 m² wird das Unternehmen im Rahmen seiner Expansion zum 01. Januar 2023 in dem Bürogebäudekomplex in der Theodorstraße 178 beziehen. Die Immobilie mit 10.000 m² Gesamtmietfläche befindet sich im Eigentum der Dibag Industriebau AG.

.

„Der neue Standort vis-a-vis zum PSD Bank Dome liegt nur wenige Fahrminuten von der alten Wirkungsstätte des Ingenieurbüros entfernt. Der „Theodorpark“ überzeugt nicht nur mit einer schnellen Anbindung zur Autobahn sowie zum Düsseldorfer Flughafen, sondern bietet dank der großzügigen Flächen auch genügend Raum für die Expansion“, erklärt Sebastian Renke, Director und Teamleader Office Agency bei Savills in Düsseldorf.



„Mit einem breiten Spektrum an geotechnischen Leistungen kümmern wir uns um alle Belange des Baugrunds und stärken dabei nachhaltig unser Portfolio – dazu gehört auch das personelle Wachstum. Wir freuen uns darauf, in den neuen Räumlichkeiten auch dafür mehr Raum zu haben“, so Michael Stahl, Geschäftsführender Gesellschafter der ICG Ingenieure.