Wechsel in der Jury
ICG beruft Sanftenberg zur Co-Juryvorsitzenden des Social Impact Investing Award
Wechsel an der Spitze: Prof. Dr. Anne Sanftenberg MRICS übernimmt beim Real Estate Social Impact Investing Award die Co-Juryleitung – Preisverleihung am 27. November in Berlin.
[…]
Fotos: Annegret Schreiber