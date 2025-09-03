Cookie Fehler:

Wechsel in der Jury

ICG beruft Sanftenberg zur Co-Juryvorsitzenden des Social Impact Investing Award

Wechsel an der Spitze: Prof. Dr. Anne Sanftenberg MRICS übernimmt beim Real Estate Social Impact Investing Award die Co-Juryleitung – Preisverleihung am 27. November in Berlin.

[…]
Fotos: Annegret Schreiber