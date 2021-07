Die ICD-Reihe geht in die elfte Runde: der Vertrieb des Primus Valor-AIFs „ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus“ (ICD 11 R+) ist angelaufen.

Durch den Erfolg seines Vorgängers startet der Fonds ICD 11 R+, unser bereits fünfter Alternativer Investmentfonds (AIF), direkt mit einem zu platzierenden Kommanditkapital von 40 Mio. Euro; eine Beteiligung ist voraussichtlich bis 31.12.2022 möglich.



„Auch mit Fonds Nr. 11 bleiben wir unserer sich seit nunmehr rund 15 Jahren bewährten Anlagestrategie der ICD-Reihe treu: Diese umfasst den Ankauf, die Optimierung sowie den Verkauf von (Bestands-)Wohnimmobilien in deutschen Ober- und Mittelzentren. Durch die breite Streuung auf zahlreiche Einzelobjekte an verschiedenen bundesweiten Standorten und die systematische Aufwertung des Fondsüortfolios durch energetische Sanierung und Optimierung wird nicht nur eine größtenteils marktunabhängige Rendite erwirtschaftet, sondern auch bezahlbarer Wohnraum erhalten und geschaffen“, so der Vorstand.