ICD 11 R+ tätigt erneut Ankauf in Iserlohn

Der ICD 11 R+ tätigt erneut einen Ankauf in Iserlohn. Für ca. 1,6 Mio. Euro hat der Fonds ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus kürzlich in der Westfalenstraße eine Wohnanlage mit 18 Wohneinheiten mit einer vermietbaren Fläche von knapp 1.100 m² sowie 18 Stellplätzen erworben.

.

Mit dem letztendlich erzielten Kaufpreis konnte der Gutachterwert laut Primus Valor um über 15 Prozent unterboten werden. Das Objekt ist vermietet und befindet sich in einem sehr guten Zustand. So wurden erst in den vergangenen Jahren u.a. sämtliche Gasthermen und Fenster sowie das Dach erneuert, die oberste Geschossdecke gedämmt, Balkone installiert und ein Großteil der Wohnungen sukzessive saniert – entsprechend sind vorerst nur geringfügige Optimierungsmaßnahmen geplant.



Die Ist-Miete liegt mit durchschnittlich 6,50 Euro/m² deutlich unter der ortsüblichen Miete (über 8,00 Euro/m²) und erlaubt somit, die Wirtschaftlichkeit des Objekts in den kommenden Jahren durch ein aktives Assetmanagement weiter zu verbessern. Somit wird in der Bewirtschaftungsphase des Objekts unmittelbar ein stetiger Cash-Flow generiert und über die kommenden Jahre hinweg optimiert, bevor sich der günstige Objekterwerb im Verkauf widerspiegeln wird.