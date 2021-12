Primus Valor ist erfolgreich in die Investitionsphase des ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus Fonds gestartet. Insgesamt 19 Mio. Euro investierte der Fonds Objekte in den Städten Erfurt, Essen, Nürnberg, Wuppertal, Fürth und Kronach. Akquiriert wurden insgesamt 102 Wohn- sowie 9 Gewerbeeinheiten und über 30 KFZ-Stellplätze – die vermietbare Fläche beläuft

[…]