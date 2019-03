ICC Berlin soll auf die Denkmalliste

Während die europaweite Ausschreibung zum Verkauf des maroden International Congress Center (ICC) auf dem Berliner Messegelände läuft, fordert die Architektenkammer Berlin anläßlich des in Kürze anstehenden 40. Jahrestages der Eröffnung erneut das Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen. „Es zählt zu den bedeutendsten Bauwerken der deutschen Nachkriegszeit und befindet sich in einem authentischen und beinahe vollständigen Erhaltungszustand“, so die Architektenkammer und befürwortet eine schnelle Wiedereröffnung des im Frühjahr 2014 geschlossenen Kongresszentrums sowie „eine sensible Modernisierung“.

.

Das ICC ist ein Wahrzeichen von Westberlin und eine Marke im weltweiten Kongressgeschäft. Die markante silbergraue Aluminium-Fassade im Stil der High-Tech-Architektur ist weithin sichtbar. Und nicht nur die konstruktive Hülle, sondern auch die Innenräume und die damaligen technischen und künstlerischen Innovationen sind einzigartig. Damit erfülle es alle internationalen Kriterien an den Denkmalschutz. „Das ICC ist technisch nicht mehr auf dem neuesten Stand, aber das heißt nicht, dass eine behutsame Anpassung ausgeschlossen ist. Ein leerstehendes Gebäude ist aus denkmalpflegerischen und wirtschaftlichen Aspekten nicht sinnvoll. Es müssen tragfähige Konzepte für eine weitere Nutzung entwickelt werden“, sagt Christine Edmaier, Präsidentin der Architektenkammer Berlin. „Gerade auch die Innenausstattung, größtenteils noch im Originalzustand erhalten, ist besonders wertvoll. Die einzige Möglichkeit, diese zu sichern, sehen wir – unabhängig von ebenfalls zu berücksichtigenden Urheberrechten – in einer Unterschutzstellung des gesamten Gebäudes.“ Vor allem im Zusammenhang mit einem Verkauf des ICC an private Investoren, aber auch im Umgang mit seinen eigenen Immobilien, müsse das Land Berlin dieser Verantwortung gerecht werden.



Wie die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) zu Beginn des Monats mitteilte, haben sich 13 Investoren im Rahmen des Interessenbekundungsverfahren gemeldet, um für das stillgelegte ICC ein tragbares Nutzungskonzept vorzustellen. Details dazu wurden noch nicht bekannt. Die BIM nimmt die Auswertung gemeinsam mit der Senatsverwaltung vor. Das Ergebnis soll voraussichtlich nach Ostern vorliegen. Laut der BIM sind flexibel nutzbare Kongressflächen für bis zu 8.000 Menschen sowie mögliche ergänzende Nutzungen gefordert, die dem Messebetrieb nicht im Weg stehen. Bevor ein Investor aber mit einem Umbau loslegen könnte, muss das Gebäude aufgrund der Asbest- und Schadstofffunde erst einmal Schadstoff-saniert werden.