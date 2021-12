Icade erwirbt drei Pflegeimmobilien von Orpea für 57 Mio. Euro

Icade Santé erwirbt drei weitere Pflegeimmobilien von Orpea für einen Gesamtwert von rund 57 Mio. Euro. Das Portfolio beinhaltet 254 Pflegeplätze und 95 Apartments für Betreutes Wohnen mit einer Gesamtfläche von 20.000 m².

.

Zum Portfolio gehören:

• ein 2017 fertiggestellter Seniorenwohnpark mit Pflegeplätzen und Apartments für Betreutes Wohnen im niedersächsischen Papenburg. Das Closing für diese Transaktion wird für Ende 2021 erwartet.

• zwei im Bau befindliche Liegenschaften in Krefeld und im niedersächsischen Wathlingen. Das Closing für diese beiden Transaktionen wird mit der Fertigstellung der beiden Objekt im Jahr 2023 erwartet.



Orpea wird alle drei Objekte für eine Dauer von jeweils 15 Jahren zurückmieten. Für Icade Santé steigt die Zahl der von Orpea erworbenen Immobilien in Deutschland mit den drei jüngsten Transaktionen auf insgesamt 11 Objekte. Im vergangenen Jahr hatte Icade bereits ein Portfolio mit neun Objekten, von denen sich acht in Deutschland befinden, für 145 Mio. Euro angekauft [wir berichteten].