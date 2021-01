Die IC Immobilien Gruppe hat zum 1. Dezember 2020 im Zentrum am Rathaus in Berlin-Weißensee rund 476 m² Einzelhandelsfläche an das Zoofachhandelsunternehmen „Das Futterhaus“ vermietet. Damit ist das Geschäftszentrum mit ca. 10.500 m² Gewerbemietfläche nun voll vermietet. Die Immobilie steht im Eigentum eines Privatinvestors aus Süddeutschland.…

Fotos: IC Immobilien Gruppe



[…]